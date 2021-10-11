تقرير: الولايات المتحدة تضغط على السودان للتوقيع على اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل

أفادت هيئة البث الرسمية "كان" بأن الإدارة الأمريكية تضغط على السودان للتوقيع على اتفاق التطبيع مع إسرائيل، وإقامة علاقات دبلوماسية معها.

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وأشارت إلى أن هذه الضغوطات تأتي بعد عام من تباطؤ السودان فعليا في هذه العملية، ويرجع ذلك جزئيا إلى خلافات داخل القيادة السودانية بين المستوى العسكري والمستوى المدني في البلاد.

وزارت بعثة أمنية سودانية تضم عسكريين ومسؤولين أمنيين في الأسبوع الماضي، إسرائيل سرا، وذلك لتقوية العلاقات بين البلدين، وبحسب تقارير بوسائل اعلامية عربية، البعثة ضمت جنرالين كبيرين من السودان وهما عبد الرحيم حمدان دقلو، قائد قوات التدخل السريع، ومورجاني ادريس سليمان، مدير شعبة الصناعات الدفاعية.

وذكر تقرير "كان" أنه ليس فقط السودان على الطريق لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل. وسيناقش وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، أثناء زيارته إلى الولايات المتحدة في الأسبوع الجاري، مع المسؤولين الأمريكيين تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول أخرى. وأثناء زيارته إلى واشنطن سيجتمع لابيد مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد.

ووفقا لبيان وزارة الخارجية الإسرائيلية أمس الأحد، سيناقش الجانبان التقدم بالعلاقات بين إسرائيل ودولة الإمارات منذ التوقيع على الاتفاق منذ السنة الماضية، بالإضافة إلى فرص إضافية لدفع السلام في الشرق الأوسط ومواضيع أمنية واستقرار المنطقة.

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