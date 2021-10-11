الأمن الروسي يحتجز 14 شخصا من أنصار حركة محظورة

قال كيريل ترافين نائب رئيس مديرية الشؤون الداخلية بمقاطعة نوفوسيبيرسك، إن رجال الأمن في المنطقة احتجزوا 14 شابا من أنصار منظمة متطرفة محظورة في البلاد.

وذكر ترافين، أن رجال الأمن عثروا لدى أنصار منظمة "وحدة السجناء الجنائيين"، على مضارب بيسبول وسكاكين.

وأوضح أن عملية الاحتجاز، جاءت في إطار الإجراءات التي تم اتخاذها الأسبوع الماضي، بالاشتراك مع جهاز الأمن الفيدرالي والحرس الوطني الروسي، بهدف منع المظاهر المتطرفة والتهديدات الإرهابية.

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وأضاف: "في 5 أكتوبر، تم توقيف 14 مواطنا تتراوح أعمارهم بين 15 و 20 عاما – من أنصار منظمة وحدة السجناء الجنائيين، الذين يجاهرون بآرائهم القومية المتعصبة بشكل علني، والذين تسببوا في أغسطس الماضي بأضرار جسدية ضد أبناء القوميات الأخرى وضد أصحاب العقائد الأخرى في نوفوسيبيرسك".

ونوه نائب رئيس مديرية الشؤون الداخلية بمقاطعة نوفوسيبيرسك، بأن التحقيق لا يزال مستمرا، وخلاله تم توقيف بعض المحتجزين وفرض الإقامة الجبرية على الآخرين.

المصدر: نوفوستي