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الصين تتهم الهند بإعاقة تسوية قضية الحدود

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الصين تتهم الهند بإعاقة تسوية قضية الحدود
Sputnik
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قال لونغ شاوهوا المتحدث باسم قيادة المنطقة الغربية في الجيش الصيني، إن مطالب الهند عديمة الأساس، تخلق صعوبات في المفاوضات الثنائية بشأن القضايا الحدودية.

وذكر المتحدث أن الجانبين، عقدا الجولة الثالثة عشرة من المفاوضات الحدودية يوم الأحد في منطقة تشوشول مولدو.

وأضاف: "خلال المفاوضات، بذل الجانب الصيني جهودا كبيرة للمساعدة في تخفيف وانفراج الوضع على الحدود واستعرض بشكل كامل، مدى صدق نواياه. لكن مع ذلك، يواصل الجانب الهندي الإصرار على مطالب غير معقولة وغير واقعية، مما يجعل المفاوضات أكثر تعقيدا".

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وشدد لونغ شاوهوا، على أن تصميم الصين على الدفاع عن سيادة الدولة أمر لا يتزعزع.

 وقال: "نأمل ألا يسيء الجانب الهندي تقييم الموقف، بل يحافظ على الوضع الحالي في المنطقة الحدودية بين الصين والهند".

وأعرب المتحدث الصيني، عن أمله في أن تحترم الهند الاتفاقات والتوافق الذي تم التوصل إليه بين الدولتين وبين الجيشين، وأن تظهر الصدق وتعمل مع الصين للحفاظ على السلام والهدوء في المناطق الحدودية.

المصدر: نوفوستي

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