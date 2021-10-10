مقتل شخصين في حادث تحطم طائرة خفيفة في مقاطعة فرنسية جنوب غرب المحيط الهندي (صور + فيديو)
Reuters
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لقي شخصان مصرعهما يوم الأحد في حادث تحطم طائرة خفيفة في مايدو بجزيرة ريونيون الفرنسية في منطقة ما وراء البحار جنوب غرب المحيط الهندي، وفقا لصحيفة "Clicanoo" المحلية.
وقالت الصحيفة إن الحادث وقع يوم الأحد في حوالي الساعة 8:00 بالتوقيت المحلي (7:00 بتوقيت موسكو)، مضيفة أن قائد الطائرة ويدعى فيليكس، وسائحا توفيا في الواقعة.
وأشارت إلى أن الطائرة خفيفة أقلعت من مدينة سيلاوس.
وأوضحت الصحيفة أن السلطات فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات هذه المأساة.
المصدر: صحيفة "Clicanoo"
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