شركة الكهرباء الإيرانية تحذر من انقطاعات إضافية للتيار بسبب تعدين العملات الرقمية

حذرت الشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء في إيران من تسبب نشاطات تعدين العملات الرقمية المشفرة بانقطاعات إضافية للتيار خلال الشتاء، بعد أن كانت سببا رئيسيا وراء ذلك في فصل الصيف.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن عشرة بالمئة على الأقل من انقطاعات الكهرباء هذا الشتاء ستكون بسبب استخدام أجهزة التعدين غير القانونية.

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وأشارت إلى أن نشاطات التعدين غير القانونية التي استمر بعضها على رغم المنع الرسمي، كانت السبب خلف 20 بالمئة من انقطاعات الكهرباء صيفا.

ويشكو مسؤولون إيرانيون منذ أشهر من نشاطات غير شرعية لتعدين العملات الرقمية المشفرة، ومن أبرزها "بتكوين"، حيث يستغل البعض الكلفة الزهيدة لاستهلاك الكهرباء في البلاد لممارسة هذا النشاط.

وشهد مطلع الصيف انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي في طهران ومدن كبرى، ما دفع الحكومة إلى منع نشاطات تعدين العملات المشفرة، بما يشمل القانونية منها. وأتاحت السلطات استئناف هذا الأمر اعتبارا من منتصف سبتمبر.

وأثارت هذه الانقطاعات انتقادات واسعة، ودفعت الشرطة إلى تنفيذ عمليات عدة خلال الصيف لضبط العديد من النشاطات غير الشرعية للتعدين.

وتستهلك هذه العملات كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية نظرا لتخصيص مراكز بيانات عملاقة مرتبطة بها.

المصدر: "أ ف ب"