 
مباشر
عاجل
تركيا: مقتل ضابط من شرطة العمليات الخاصة وإصابة 3 بهجوم للوحدات الكردية في أعزاز السورية

"من أجل المتعة فقط".. شاب فرنسي يستعمل بيانات ماكرون لدخول أحد المستشفيات

أخبار العالم

Reuters
إيمانويل ماكرون
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rh4n

اعتقلت الشرطة الفرنسية في الـ5 من أكتوبر شابا لمحاولته دخول مستشفى باستخدام بيانات البطاقة الصحية للرئيس إيمانويل ماكرون والتي تم تسريبها عبر الإنترنت.

وقدم الشاب البالغ من العمر 19 عاما رمز الاستجابة السريعة QR الخاص بماكرون عند باب مستشفى في مرسيليا في وقت سابق من هذا الأسبوع، لكنه لم يخدع حراس الأمن الذين سمحوا له بالدخول قبل الاتصال بالشرطة.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية بأن المراهق قال إنه استخدم الرمز الخاص بالرئيس "من أجل المتعة فقط".

وأطلق سراح الشاب فيما بعد دفع غرامة مالية لتقديمه وثيقة صحية تخص طرفا ثالثا.

وتم تسريب بيانات ماكرون عبر الإنترنت الشهر الماضي ويزعم أن أحد العاملين في مجال الرعاية الصحية لديه حق الوصول إلى قاعدة بيانات التطعيم الحكومية سرب تلك البيانات إلى جانب بيانات رئيس الوزراء جان كاستكس، علما أنه تم إلغاء تنشيط رموز QR لماكرون وكاستكس.

المصدر: وسائل إعلام فرنسية

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا