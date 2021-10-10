"من أجل المتعة فقط".. شاب فرنسي يستعمل بيانات ماكرون لدخول أحد المستشفيات

اعتقلت الشرطة الفرنسية في الـ5 من أكتوبر شابا لمحاولته دخول مستشفى باستخدام بيانات البطاقة الصحية للرئيس إيمانويل ماكرون والتي تم تسريبها عبر الإنترنت.

وقدم الشاب البالغ من العمر 19 عاما رمز الاستجابة السريعة QR الخاص بماكرون عند باب مستشفى في مرسيليا في وقت سابق من هذا الأسبوع، لكنه لم يخدع حراس الأمن الذين سمحوا له بالدخول قبل الاتصال بالشرطة.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية بأن المراهق قال إنه استخدم الرمز الخاص بالرئيس "من أجل المتعة فقط".

وأطلق سراح الشاب فيما بعد دفع غرامة مالية لتقديمه وثيقة صحية تخص طرفا ثالثا.

🇫🇷 Marseille : Dépourvu de pass sanitaire, il présente le QR code d'Emmanuel Macron et termine en garde à vue

►Il a déclaré que c'était juste «pour rigoler»https://t.co/Wz3P5msfg0 — Actu17 (@Actu17) October 9, 2021

وتم تسريب بيانات ماكرون عبر الإنترنت الشهر الماضي ويزعم أن أحد العاملين في مجال الرعاية الصحية لديه حق الوصول إلى قاعدة بيانات التطعيم الحكومية سرب تلك البيانات إلى جانب بيانات رئيس الوزراء جان كاستكس، علما أنه تم إلغاء تنشيط رموز QR لماكرون وكاستكس.

المصدر: وسائل إعلام فرنسية