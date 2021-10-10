لندن: أكثر من ألف مهاجر عبروا "المانش" خلال يومين

أعلنت وزارة الداخلية البريطانية الأحد أنها أنقذت واعترضت يومي الجمعة والسبت ما مجموعه 1115 مهاجرا في أثناء محاولة عبور المانش على متن قوارب صغيرة.

وأنقذت السلطات البريطانية 491 شخصا في 17 عملية السبت و624 شخصا في 23 عملية الجمعة.

وأكدت الداخلية البريطانية أن السلطات الفرنسية منعت 114 شخصا من الوصول إلى الشواطئ الإنكليزية السبت و300 شخص الجمعة.



وشدد الكومندان دان أوماهوني، المسؤول عن وحدة لخفض أعداد المهاجرين بطريقة غير قانونية الذين يصلون إلى الأراضي البريطانية، على عزم حكومة بلاده مكافحة "الزيادة غير المقبولة" في عمليات العبور الخطرة، وفق ما جاء في بيان له.

وأضاف أنه "بالتعاون مع الشرطة وشركائنا الدوليين، تم تنفيذ أكثر من 300 عملية توقيف و65 حكم إدانة" و"مكّنت جهودنا من منع أكثر من 13500 محاولة" عبور منذ بداية العام.

وبحسب إحصاء أجرته وكالة الأنباء البريطانية، تمكن أكثر من 17 ألف مهاجر من العبور إلى إنكلترا على متن قوارب صغيرة منذ بداية العام، أي أكثر من ضعف الرقم المسجل في العام 2020 بأكمله.

ويسبب الملف توترا مستمرا بين لندن وباريس.

ودعا وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان السبت إلى التفاوض بشأن معاهدة هجرة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

كذلك طالب الحكومة البريطانية بالوفاء بالتزامها دفع 62,7 مليون يورو لفرنسا في 2021-2022 لتمويل تعزيز قوات الأمن الفرنسية على السواحل.

وطرحت الحكومة البريطانية مشروع قانون مثير للجدل لإصلاح نظام اللجوء ينص على عقوبات أكثر صرامة للمهربين تصل في أقصاها إلى السجن مدى الحياة، في مقابل 14 عاما حاليا.

المصدر: "أ ب"