ألمانيا.. رجل يرش غاز الفلفل داخل حافلة بسبب طلب ارتداء كمامة

أعلنت الشرطة الألمانية أن رجلا رش غاز الفلفل داخل حافلة ركاب في مدينة فيسبادن، بعد أن طلب منه السائق ارتداء كمامة بالتوافق مع الإرشادات الخاصة بمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وأكدت شرطة غرب ولاية هسن أن الحادث وقع صباح الأحد، نتيجة لخلاف اندلع بين الرجل المذكور وركاب آخرين بسبب رفض الجاني تلبية طلب السائق.

وأشارت الشرطة إلى أن الرجل، بعد رش غاز الفلفل داخل الحافلة، هرب من موقع الحادث وتم توقيفه لاحقا، لافتة إلى أن ثلاثة أشخاص أصيبوا بتهيج العيون نتيجة للحادث.

المصدر: "تاس"