نقل الرئيس التشيكي إلى المستشفى بعد لقائه رئيس الحكومة الخاسر في الانتخابات(فيديو)

نقل الرئيس التشيكي، ميلوش زيمان، اليوم الأحد، إلى المستشفى، وفق ما أفادت به متحدثة باسم المستشفى العسكري المركزي، دون تفاصيل إضافية.

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هذا وأعلن مدير المستشفى العسكري المركزي أن زيمان يتلقى العلاج في وحدة العناية المركزة، في حين أفادت وسائل الإعلام التشيكية بأن الرئيس زيمان يعاني من مشاكل خطيرة في الكبد.

وكان رئيس الوزراء التشيكي، أندريه بابيش، قد التقى الرئيس ميلوش زيمان، اليوم الأحد، غداة انتخابات مني فيها الملياردير الشعبوي (بابيش)، الذي يأمل في الاحتفاظ بالسلطة، بهزيمة بفارق ضئيل أمام تحالف ليمين الوسط، حيث فاز تحالف "معا" الذي أبدى استعدادا لتشكيل حكومة غالبية مع تكتل آخر، بفارق ضئيل، على بابيش، الحليف السياسي القديم لرئيس البلاد.

فيما أشار زيمان في وقت سابق إلى أنه سيعين زعيم حزب "لا تحالف"، بعد الانتخابات، ما يشير إلى أن بابيش سيقوم بأول محاولة للتفاوض على حكومة قابلة للاستمرار.

Prezident Miloš Zeman byl hospitalizován v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. Z Lán ho tam převezla sanitka. >> https://t.co/XkMN0i7rB7pic.twitter.com/TH3NeWbzxs — CT24zive (@CT24zive) October 10, 2021

واستقبل زيمان رئيس الوزراء في مقر إقامته خارج براغ، وفق ما أفاد التلفزيون التشيكي، ومن المقرر أن يعقدا لقاء آخر في 13 أكتوبر.

المصدر: "رويترز" + "فرانس برس"