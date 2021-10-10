دودون: مولدوفا ستشهد لاحقا المزيد من الاحتجاجات

قال رئيس مولدوفا السابق إيغور دودون، الذي يشارك في تجمع للمعارضة اليوم الأحد، إن هذه ليست إلا الفعالية الأولى، وستشهد البلاد المزيد من الاحتجاجات في المستقبل.

ونظم تكتل المعارضة "الشيوعيون والاشتراكيون" في مولدوفا، في وسط العاصمة كيشيناو، اليوم مسيرة احتجاجية لدعم المدعي العام المعتقل ألكسندر ستويانوغلو وضد دكتاتورية السلطات. وانضم الرئيسان السابقان دودون وفلاديمير فورونين، إلى المحتجين.

وتصر المعارضة على أن ما يجري فعالية شعبية بحتة وغير سياسية، لذلك رفض فورونين ودودون إلقاء أي كلمات.

وفي تصريح لوكالة "نوفوستي" قال دودون: "التهم الموجهة ضد ألكسندر ستويانوغلو، مختلقة، نحن نكافح من أجل بناء دولة سيادة القانون وضد تعسف السلطات، نحن ضد ديكتاتورية السلطات لأنها الخطوات الأولى نحو الاستيلاء على الدولة . أعتقد أن هذه ليست سوى بداية الاحتجاجات، وسيكون هناك المزيد منها".

المصدر: نوفوستي