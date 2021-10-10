 
مباشر

كوريا الشمالية تكشف عن موقع جديد لبناء 10 آلاف منزل هذا العام

أخبار العالم

كوريا الشمالية تكشف عن موقع جديد لبناء 10 آلاف منزل هذا العام
Reuters
بيونغ يانغ
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rh1d

تسرع كوريا الشمالية من وتيرة مساعيها لبناء شقق سكنية جديدة في عاصمتها، حيث تهدف إلى توفير 10 آلاف منزل جديد خلال هذا العام و40 ألف منزل آخر بحلول عام 2025.

وذكرت صحيفة "رودونغ شينمون" الرسمية وموقع الدعاية "أوري مينجوك كيري (Uriminzokkiri)" اليوم الأحد أن السلطات قامت بإعداد عشرات الآلاف من الأمتار المربعة من الأراضي في منطقة مانغيونغداي بغرب بيونغ يانغ لبناء المزيد من المنازل.

وتقول كوريا الشمالية أن مانغيونغداي هي مسقط رأس كيم إيل سونغ، زعيمها المؤسس والجد الراحل للزعيم الحالي كيم جونغ أون.

إقرأ المزيد
بيونغ يانغ تكشف عما فعله كيم بدلا من الإشراف على الإطلاق الصاروخي الأخير
بيونغ يانغ تكشف عما فعله كيم بدلا من الإشراف على الإطلاق الصاروخي الأخير

وأشارت "رودونغ شينمون" أيضا إلى أن كوريا الشمالية أكملت مؤخرا تشييد مبان سكنية جديدة تضم أكثر من 100 وحدة في المنطقة الشرقية من بيونغ يانغ.

خلال المؤتمر الثامن لاجتماع حزب العمال الحاكم في يناير، قرر الشمال بناء 50 ألف شقة في بيونغ يانغ حتى عام 2025، بهدف إنشاء 10 آلاف وحدة سنويا.

يأتي مشروع البناء الشامل لكوريا الشمالية وسط العديد من التحديات الاقتصادية، بما في ذلك العقوبات الدولية المعوقة والجهود طويلة الأمد لدرء جائحة فيروس كورونا.

المصدر: "يونهاب"

 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا