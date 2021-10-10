وزير الخارجية الإيراني: لن نتخلى عن محور المقاومة وأزمة لبنان الاقتصادية تأتي بفعل أطراف خارجية

أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، لدى عودته من العاصمة السورية دمشق، أن "طهران لن تتخلى عن محور المقاومة".

إقرأ المزيد

وقال حسين أمير عبد اللهيان: الأزمة الاقتصادية الخانقة في لبنان تأتي بفعل أطراف خارجية، وإيران وقفت دائما إلى جانب الشعب اللبناني، وما نقوم به يعود بالفائدة للشعبين الإيراني واللبناني".

وأضاف: "اقترحنا معالجة أزمة الكهرباء عن طريق شركات إيرانية متخصصة في بناء محطات الطاقة"ـ مشددا على أن "زيارته لسوريا ولبنان تحمل رسالة واضحة، هي أن إيران لن تتخلى عن محور المقاومة".

وأكمل عبد اللهيان: "مع تفرغ سوريا من محاربة الإرهاب، بإمكاننا تعزيز العلاقات معها على أكثر من صعيد، كما بإمكان التجار التمتع بمزايا طريق النقل التجاري في هذه المنطقة من خلال تفعيل هذا الطريق الذي يربط طهران ببيروت مرورا ببغداد ودمشق"، مؤكدا أن "التعامل مع دول الجوار يساعد الحكومة الإيرانية في تحقيق أهدافها الاقتصادية".

المصدر: RT