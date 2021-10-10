بعدما طلب منه ارتداء الكمامة.. مجهول يطعن حارس متجر بنيويورك

طعن مجهول حارسا في أحد متاجر App Store بمدينة نيويورك الأمريكية مساء أمس السبت، وذلك بعد شجار نشب بينهما حول ارتداء الكمامة الواقية من فيروس كورونا.

وأفادت وسائل إعلام محلية نقلا عن الشرطة، بأنه حسب معطيات أولية، ذكّر حارس المتجر عند المدخل المشتبه به بضرورة ارتداء قناع واق فرفض الأخير الانصياع للطلب.

وأشارت الشرطة إلى أنه بعد مناوشة كلامية أخرج الرجل "أداة حادة" وضرب بها الحارس عدة مرات. وتم نقل المصاب إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج، فيما تقوم الشرطة بالبحث عن الجاني.

The guard reported that he was stabbed with a knife, once in the left arm and once in the forehead, following a dispute over wearing a mask inside the store. https://t.co/3GzXLQvKKm — WGRZ (@WGRZ) October 9, 2021

يذكر أنه في نيويورك واعتبارا من 13 سبتمبر يشترط دخول المطاعم والحانات والصالات الرياضية وأماكن الترفيه والأماكن التي تقام فيها الأحداث العامة، بإبراز شهادة التطعيم ضد كورونا.

ويسمح بدخول المتاجر والمراكز التجارية، دون إبراز شهادة بينما يلزم حراس الأمن ارتداء الزائرين بارتداء أقنعة واقية عند الدخول. وتنطبق هذه القاعدة على استخدام وسائل النقل العام في المدينة أيضا.

المصدر: وكالات