شارك في عملية القبض على صدام حسين في العراق.. وفاة قائد القوات الأمريكية بالسرطان

أعلنت صحيفة the hill عن وفاة الجنرال ريموند أوديرنو الذي قاد قوات التحالف في نهاية حرب العراق، عن عمر يناهز 67 عاما.

وصرح متحدث باسم عائلة أوديرنو للصحيفة بقوله "إنني أستطيع أن أؤكد ببالغ الأسف وفاة الجنرال ريموند أوديرنو في الثامن من أكتوبر / تشرين الأول". وقال إن السرطان كان سبب الوفاة.

ووفقا لـ The Hill، في 2001-2004، قاد أوديرنو فرقة المشاة الرابعة، التي شاركت في عملية 2003 للعثور على الزعيم العراقي الراحل صدام حسين والقبض عليه. ومنذ عام 2008 إلى عام 2010، قاد أوديرنو التحالف أولا ثم القوات الأمريكية في العراق بين 2011-2015 شغل منصب رئيس أركان الجيش الأمريكي. وترك الخدمة العسكرية عام 2015.

وأعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الدفاع لويد أوستن عن تعازيهما في وفاة الجنرال.