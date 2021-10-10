احتجاز راكب بسبب سلوكه الغريب على متن طائرة

قالت قناة CBS New York التلفزيونية، إنه تم أمس السبت احتجاز أحد ركاب طائرة تابعة لشركة "ريبابليك إيرلاينز" الأمريكية الإقليمية بسبب سلوكه المشبوه على متن الطائرة.

ووفقا للقناة، أشارت شرطة المطارات في نيويورك ونيوجيرسي، إلى أن بعض ركاب هذه الرحلة، أبلغوا عن سلوك مشبوه من جانب أحد الركاب.

وأفاد بيان صادر عن الشركة، بأن الطائرة هبطت اضطراريا بمطار لاغوارديا في مدينة نيويورك بعد ظهر يوم السبت بسبب "مشكلة أمنية محتملة".

وبعد هبوط الطائرة، تم إجلاء كافة الركاب منها.

Passenger arrested on the taxiway at LaGuardia Airport for behaving suspiciously on board American Airlines flight 4817. Video by lbrgdl. https://t.co/yhUoBhjnrppic.twitter.com/ibQ5dK2Vm0 — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) October 9, 2021

وأضاف البيان، أن رجال الأمن وعناصر الإنقاذ، استقبلوا الطائرة فور هبوطها، وتم احتجاز الراكب المشتبه بسلوكه.

وأشارت الشركة، إلى أن الطائرة كانت تقل 76 راكبا وستة من أفراد الطاقم، وشددت على عدم وقوع أية إصابات، خلال الحادث.

وقدمت الشركة، اعتذارها للركاب على ما جرى.

المصدر: نوفوستي