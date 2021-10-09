جمهورية التشيك.. الشيوعيون خارج البرلمان للمرة الأولى منذ عام 1948

أخرج الناخبون في التشيك الشيوعيين من البرلمان للمرة الأولى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، إذ لم يمنحوا أصواتهم للحزب الذي حكم أسلافه الدولة منذ عام 1948 حتى "الثورة المخملية".

وفي الانتخابات البرلمانية التي انتهت ظهر السبت، حصل حزب "بوهيميا ومورافيا" الشيوعي على 3.62 بالمئة من أصوات الناخبين مع فرز جميع الدوائر الانتخابية تقريبا، وهو ما يقل عن نسبة الخمسة بالمئة اللازمة لدخول البرلمان، وهو ما قد يمثل فصلا أخيرا للحزب الذي تآكل تدريجيا مع مرور الزمن.

المصدر: "رويترز"