فرنسا.. القضاء يتهم 4 أشخاص ينتمون لليمن المتطرف بـ"التخطيط لشن هجمات"

وجه قاض فرنسي في محكمة لمكافحة الإرهاب الاتهام إلى 4 أشخاص، يشتبه بارتباطهم بيميني متطرف، بالتخطيط لسلسة هجمات بما في ذلك على مراكز تطعيم ضد كورونا.

وأمر القاضي بتوقيف هؤلاء الأربعة في إطار تحقيق يطال المجموعة اليمينية المتطرفة المعروفة باسم "شرف وأمة".

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وفي إطار هذا التحقيق تم توجيه الاتهام إلى ثلاثة أشخاص في مايو الماضي، وخمسة آخرين في سبتمبر الماضي.

وأشارت مصادر مطلعة لوكالة "فرانس برس" إلى أن "المشتبه بهم البالغ عددهم الإجمالي 12 شخصا، يعتقد أنهم خططوا لسلسلة هجمات من بينها ضد مراكز تطعيم، ومحفل ماسوني وشخصيات بارزة وصحافيين".

وقال مصدر مطلع على الملف للوكالة إن "الفريق كان قد خطط لسلسلة أعمال عنف ضد أهداف عدة منها مراكز تلقيح وهوائيات الإنترنت لشبكة الجيل الخامس (5 جي).

فيما أكد مصدر آخر إن "المشتبه بهم كانت لديهم فكرة الانقلاب، وإطاحة الحكومة الفرنسية".

وأودع الأربعة الذين تتراوح أعمارهم بين 43 و69 عاما وبينهم جنديان سابقان، التوقيف الاحتياطي وسيتم استجوابهم الثلاثاء.

وأشارت الوكالة إلى أن "اثنين من المتهمين الأربعة يعتقد تورطهما في خطف فتاة تبلغ ثمانية أعوام في أبريل".

وكان ريمي داييه الشخصية الفرنسية المعروفة بإطلاق نظريات مؤامرة تم توقيفه في يونيو على خلفية عملية الخطف، وذلك لدى عودته إلى فرنسا من سنغافورة.

والرجال الأربعة الذين تم توجيه الاتّهام إليهم الجمعة يشتبه بارتباطهم بداييه.

المصدر: "أ ف ب"