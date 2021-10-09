"بوليتيكو": إثيوبيا تعاقدت مع نائب أمريكي ضمن مجموعة ضغط تعمل لحساب أديس أبابا

قالت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية في تقرير إن الحكومة الإثيوبية تعاقدت مؤخرا مع العضو الديمقراطي السابق بمجلس النواب الأمريكي جو غارسيا ليكون ضمن مجموعة ضغط تعمل لحساب أديس أبابا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخطوة جاءت بعد تردي العلاقات بين البلدين على خلفية الصراع في إقليم تيغراي الإثيوبي.

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وأوضحت أن وثيقة صدرت مؤخرا عن وزارة العدل ورد فيها أن الحكومة الإثيوبية جندت غارسيا للانضمام إلى جماعة ضغط تابعة لشركة "ميركوري للعلاقات العامة" والتي اتفق معها السفير الإثيوبي لدى الولايات المتحدة فيتسوم أريغا في أغسطس الماضي للضغط من أجل مصالح بلاده في دوائر السياسة الأمريكية، حيث أصبحت الشركة الممثل الوحيد المتبقي لأديس أبابا في الولايات المتحدة، بعدما انتهى عقد وزارة السلام الإثيوبية مع شركة "فينابل" للعلاقات العامة في شهر أبريل 2021.

وأفادت "بوليتيكو" بأن مجموعة الضغط العاملة لحساب إثيوبيا من شركة ميركوري تضم أيضا آفري روز رويستر، المساعدة السابقة للسيناتور كريس ميرفي، وآشلي بومان العضو السابقة باللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي، وويليام أوجبورن الموظف السابق بوزارة الخارجية الأمريكية.

وتظهر نسخة من عقد ميركوري المقدم إلى وزارة العدل الأمريكية، أن شركة الضغط ستقدم "خدمات استشارات وإدارة العلاقات الحكومية والعلاقات الإعلامية" لحكومة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد حتى شهر نوفمبر المقبل.

وفي وقت سابق هذا الصيف، وقعت شركة ميركوري عقدا مع لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإثيوبية الموالية لحكومة آبي أحمد بقيمة 100 ألف دولار.

وأدى أحمد اليمين الدستورية لولاية جديدة كرئيس للوزراء في وقت سابق من هذا الأسبوع، والتي جاءت بعد أيام من طرد إدارته سبعة من عمال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة المسؤولين عن الإغاثة الإنسانية في تيغراي، وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن البلاد تواجه "أزمة إنسانية هائلة تتطلب اهتماما فوريا" ودعا إلى الوصول غير المقيد إلى منطقة تيغراي.

المصدر: صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية