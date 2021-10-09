أفغانستان.. "طالبان" تنتصر للهندوس في العاصمة كابل

قال المتحدث باسم حركة "طالبان" في أفغانستان ذبيح الله مجاهد إن الشرطة اعتقلت الأشخاص الذين تسببوا في مضايقات لمجموعة من الهندوس في العاصمة كابل.

وأكد ذبيح الله مجاهد في تغريدة على "تويتر" يوم السبت أنهم سيمثلون أمام العدالة.

#مهم:

هغه کسان چې په کابل کې د اهل هنود اقلیت د ازار او اذیت سبب ګرځیدلي وو، ټول د کابل امنیه قومندانۍ له لوري ونیول شول او عدلي مراجعو ته معرفي شول. — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) October 9, 2021

ويرفض أبناء الأقليتين الهندوس والسيخ الذين يعيشون في أفغانستان منذ مئات السنين، مغادرة البلاد على خلفية سيطرة حركة طالبان على السلطة.

وقال مانموهان سينغ سيثي نائب رئيس المؤسسة الاجتماعية للهندوس والسيخ في تصريح لوكالة "الأناضول" إنه لا يريد مغادرة وطنه أفغانستان بعد عودة طالبان إلى السلطة.

وأضاف سيثي أنه يعمل في التجارة منذ سنوات وأن الهندوس والسيخ عاشوا في أفغانستان منذ آلاف السنين دون التعرض للأذى، لذلك فإنهم لا يريدون مغادرة البلاد بغض النظر عمن في السلطة.

وذكر سيثي أن الهندوس والسيخ يعيشون حاليا في مقاطعات خوست وننكرهار وغزنة وقندهار وبيرفان وكابل العاصمة، وأن عدد أعضاء هاتين الديانتين يزيد عن 100 ألف نسمة، غادر قسم منهم إلى دول أخرى لأسباب مختلفة.

وأكد سيثي سابقا أنهم لم يتعرضوا حتى الآن لأي ضغوط من قبل عناصر الحركة، وأنهم مستمرون في أداء طقوسهم الدينية اليومية رغم سيطرة طالبان.

ويعود وجود أبناء ديانتي الهندوس والسيخ في أفغانستان إلى آلاف السنين، وعادة ما ينشط أبناء هاتين الأقليتين في مجالات التجارة والطب.

جدير بالذكر أنه خلال الفترة ما بين 1996 و2001، أي في فترة حكم طالبان الأولى، تم إجبار أبناء الهندوس والسيخ على ارتداء شارات صفراء وتعليق أعلام صفراء فوق منازلهم للتعرف عليهم، مقابل السماح لهم بالعيش في أفغانستان والعبادة وفق ديانتهم، معتبرين إياهم من "أهل الذمة".

المصدر: RT + وكالات