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سنغافورة تسجل أعلى زيادة يومية في إصابات كورونا منذ بداية الجائحة

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سنغافورة تسجل أعلى زيادة يومية في إصابات كورونا منذ بداية الجائحة
Reuters
سنغافورة تسجل أعلى زيادة يومية في إصابات كورونا منذ بداية الجائحة
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أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة تسجيل 3703 إصابات جديدة بكوفيد-19 يوم السبت وهي أعلى زيادة في الإصابات منذ بداية الجائحة، في حين تم تسجيل 11 وفاة جديدة بالمرض.

ودفعت زيادة في الإصابات في الآونة الأخيرة نتجت عن تخفيف بعض القيود سنغافورة لتعليق المزيد من إجراءات فتح الاقتصاد.

كما شددت القيود أيضا من بداية الأسبوع الماضي والتي جعلت سقف التجمعات الاجتماعية شخصين وجعلت العمل من المنزل الاختيار الأول.

جدير بالذكر أنه تم تطعيم أكثر من 80 في المئة من سكان سنغافورة ضد الفيروس.

المصدر: "رويترز"

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