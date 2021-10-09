 
مباشر

الإفراج عن شاب من أصول إفريقية بكفالة بعد يوم من إطلاقه الرصاص بمدرسة في تكساس

أخبار العالم

الإفراج عن شاب من أصول إفريقية بكفالة بعد يوم من إطلاقه الرصاص بمدرسة في تكساس
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rgtu

قالت قناة Fox News، إن تيموثي سيمبكينز البالغ من العمر 18 عاما، حضر إلى المدرسة وبحوزته مسدس من عيار 45 مم.

وأثناء شجار، أطلق هذا الفتى الأمريكي من أصول إفريقية، النار أربع مرات على زكاوس سيلبي البالغ من العمر 15 عاما، مما أدى إلى إصابة المعلم واثنين من تلاميذ المدرسة الآخرين.

إقرأ المزيد
الشرطة الأمريكية تحقق في إطلاق نار بمدرسة ثانوية في ولاية تكساس
الشرطة الأمريكية تحقق في إطلاق نار بمدرسة ثانوية في ولاية تكساس

ثم ركب تيموثي سيمبكينز السيارة، وانطلق بعيدا، لكن الشرطة اعتقلته لاحقا.

في اليوم التالي تم إطلاق سراحه من منزله بكفالة قدرها 75 ألف دولار. ووفقا لقناة "فوكس نيوز"، تؤكد عائلة المتهم أن الضحية في هذا الخلاف كان تيموثي، وحمل السلاح فقط لأغراض الدفاع عن النفس، لأنه تعرض دائما للتنمر من جانب زملائه.

وذكرت القناة، أن المتهم رفض الرد على أسئلة الصحفيين، بعد جلسة الكفالة في المحكمة.

المصدر: RT

 

 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا