الإفراج عن شاب من أصول إفريقية بكفالة بعد يوم من إطلاقه الرصاص بمدرسة في تكساس

قالت قناة Fox News، إن تيموثي سيمبكينز البالغ من العمر 18 عاما، حضر إلى المدرسة وبحوزته مسدس من عيار 45 مم.

وأثناء شجار، أطلق هذا الفتى الأمريكي من أصول إفريقية، النار أربع مرات على زكاوس سيلبي البالغ من العمر 15 عاما، مما أدى إلى إصابة المعلم واثنين من تلاميذ المدرسة الآخرين.

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ثم ركب تيموثي سيمبكينز السيارة، وانطلق بعيدا، لكن الشرطة اعتقلته لاحقا.

في اليوم التالي تم إطلاق سراحه من منزله بكفالة قدرها 75 ألف دولار. ووفقا لقناة "فوكس نيوز"، تؤكد عائلة المتهم أن الضحية في هذا الخلاف كان تيموثي، وحمل السلاح فقط لأغراض الدفاع عن النفس، لأنه تعرض دائما للتنمر من جانب زملائه.

وذكرت القناة، أن المتهم رفض الرد على أسئلة الصحفيين، بعد جلسة الكفالة في المحكمة.

المصدر: RT