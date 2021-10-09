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مسؤول إيراني: لا توجد مشكلة أمنية على حدود شمال غرب البلاد

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مسؤول إيراني: لا توجد مشكلة أمنية على حدود شمال غرب البلاد
Sputnik
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أكد قائد الشرطة الإيرانية العميد حسين اشتري، أنه لا توجد مشكلة أمنية في المناطق الحدودية بشمال غرب البلاد.

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وأوضح العميد اشتري، في تصريح صحفي اليوم السبت، أن الأمن مسستب في حدود إيران الشمالية الغربية، قائلا: "لا توجد أي مشكلة أمنية وحرس الحدود متواجدون، وقد أرسلنا معدات وقوات جديدة إلى الحدود". 

وأضاف قائد الشرطة الإيرانية: "ليس لدينا أي طريق مسدود وتمت إزالة جميع العقبات، وآمل أن تحل البلدان قضاياها الداخلية بنفسها".

المصدر: "فارس"

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