"سي إن إن تورك": الأمن التركي يعتقل 6 أشخاص يحملون جوازات سفر روسية بشبهة التجسس

قالت شبكة "سي إن إن تورك"، نقلا عن مصادر في هيئات حماية القانون، إن رجال الأمن اعتقلوا 6 أشخاص في تركيا وبحوزتهم جوازات سفر روسية.

وأضاف المصدر، أنه تم اعتقالهم بعد الاشتباه في قيامهم بالتجسس.

ووفقا له، جرى الاعتقال ضمن عملية خاصة في اسطنبول وأنطاليا. وشدد على أنه، تم رصد المشتبه بهم فور دخولهم تركيا. ونوه بأنه، تم أثناء التفتيش العثور على أسلحة، ووثائق مسجلة على وسائل إلكترونية، وجوازات سفر روسية.

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وأشارت القناة، إلى أنه لم يتضح بعد، ما إذا كانت جوازات السفر هذه أصلية أم مزيفة.

ولم يظهر بعد أي تأكيد رسمي لهذه المعلومات، من هيئات الأمن التركية.

المصدر: نوفوستي