وفاة امرأة تم انتشالها من تحت الأنقاض بانهيار مبنى في جورجيا

قالت قناة "روستافي 2 " التلفزيونية، إن المرأة التي انتشلها رجال الإنقاذ حية يوم الجمعة من تحت أنقاض المبنى المنهار في باتومي بجورجيا، توفيت متأثرة بجروحها الخطيرة.

ووفقا للقناة التلفزيونية، مع وفاة إنجا مكيدزه البالغة من العمر 36 عاما، ارتفع عدد ضحايا الانهيار إلى ستة أشخاص، بما في ذلك اثنان من القاصرين.

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في وقت سابق من يوم السبت، قال وزير الداخلية الجورجي فاختانغ جوميلوري: "يمكن الجزم بأن ثلاثة أشخاص ما زالوا تحت الأنقاض، وتتواصل عمليات البحث عنهم".

يوم أمس الجمعة، حدث انهيار جزء من مبنى سكني في وسط مدينة باتومي الجورجية الواقعة على شاطئ البحر الأسود. وأسفر الحادث عن وقوع ضحايا ومصابين.

المصدر: تاس