كشف وزير النقل والاتصالات الأوكراني السابق يفغيني تشيرفونينكو، في حديث تلفزيوني، كيف يمكن لرئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي تحسين العلاقات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

ويرى تشيرفونينكو، الذي كان في السابق من أعضاء برلمان أوكرانيا، أنه لتحقيق ذلك كان على زيلينسكي، تهنئة رئيس روسيا بعيد ميلاده.

وأضاف تشيرفونينكو: "لو كنت مكان الرئيس زيلينسكي، كنت سأمسك الهاتف في ذلك اليوم الذي تنفتح فيه المقامات (الشاكرا)، ويتحول فيه العديد من الأعداء إلى أصدقاء".

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وقال الوزير السابق، إن زعيمي الدولتين يمكنهما التحدث في مثل هذه الحالة قبل كل شيء، عن الأعمال، وليس العلاقات الشخصية.

وقال موضحا: "ليس من الضروري أن يكونا صديقين، بل يجب التحدث بكرامة. الرؤساء يمكن أن يتصادقوا شكليا".

ويرى تشيرفونينكو أن الرئيس الحقيقي، في رأيه، هو الشخص الذي يدافع ببراعة عن مصالح بلاده.

المصدر: نوفوستي