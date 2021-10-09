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مقتل امرأتين في حادث إطلاق نار بدار رعاية للمسنين في ولاية ماريلاند الأمريكية

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مقتل امرأتين في حادث إطلاق نار بدار رعاية للمسنين في ولاية ماريلاند الأمريكية
AFP TASOS KATOPODIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
صورة من الأرشيف
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أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤولين محليين في ولاية ماريلاند الأمريكية بأن امرأتين قتلتا في حادث إطلاق النار في دار لرعاية المسنين.

وأشارت شرطة مدينة كابيتول هايتس بمقاطعة برينس جورج في ماريلاند، إلى أن الشرطة تلقت بلاغا بحادث إطلاق النار في دار رعاية للمسنين يوم الجمعة.

وعثرت الشرطة على جثتي امرأتين من كوادر دار المسنين.

وألقت الشرطة القبض على المشتبه به في حادث إطلاق النار. وأضاف المسؤولون أن الشرطة تحقق في ملابسات الحادث.

المصدر: "سي إن إن"

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