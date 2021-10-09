مقتل امرأتين في حادث إطلاق نار بدار رعاية للمسنين في ولاية ماريلاند الأمريكية

أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤولين محليين في ولاية ماريلاند الأمريكية بأن امرأتين قتلتا في حادث إطلاق النار في دار لرعاية المسنين.

وأشارت شرطة مدينة كابيتول هايتس بمقاطعة برينس جورج في ماريلاند، إلى أن الشرطة تلقت بلاغا بحادث إطلاق النار في دار رعاية للمسنين يوم الجمعة.

A shooting at a senior living facility in Capitol Heights, Maryland has left two people dead. Police say the suspect is in custody. pic.twitter.com/9FgZoIGQwy — 48 Hours (@48hours) October 8, 2021

وعثرت الشرطة على جثتي امرأتين من كوادر دار المسنين.

وألقت الشرطة القبض على المشتبه به في حادث إطلاق النار. وأضاف المسؤولون أن الشرطة تحقق في ملابسات الحادث.

المصدر: "سي إن إن"