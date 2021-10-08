فنان شوارع يصنع تابوتا ويضعه فوق نجمة ترامب في ممر المشاهير بهوليوود (فيديو)

وضع فنان أمريكي نعشا على النجمة التي تحمل اسم الرئيس السابق دونالد ترامب المتواجدة في ممر المشاهير بهوليوود.

ووضع الفنان بلاستيك جيسوس، وهو فنان شوارع مقيم في لوس أنجلوس، التابوت هذا الأسبوع احتجاجا على وفيات كورونا في الولايات المتحدة، ورفض ارتداء أقنعة الوجه والحصول على اللقاحات، وفقا لموقع "ذا هيل".

ونشر بلاستيك جيسوس عبر حسابه على "إنستغرام" مقطع فيديو يظهر نعشا أبيض اللون كبير الحجم كتب عليه عبارة "صندوق الحرية الأمريكي.. مستوحى من جميع مناهضي الأقنعة ومناهضي التطعيمات والرئيس السابق".

وقال فنان الشوارع البريطاني المولد: "إنها حقا ضربة للناس بقولهم إن اللقاحات والأقنعة تعرقل حرياتهم.. بمجرد موتك وأنت في نعش لن يكون لديك أي قلق بشأن فقدان الحريات".

وأضاف بلاستيك جيسوس الذي وصف نفسه بـ "المحرض": "أردت أن أفعل شيئا لأن الغوغاء المضادة للأقنعة واللقاحات والعلم أصبح صاخبا للغاية".

وشكك ترامب الذي تم تطعيمه ضد فيروس كورونا، مرارا في فعالية الأقنعة أثناء الوباء، وتعرض لصيحات استهجان في تجمع حاشد في ولاية ألاباما في أغسطس عندما حث أنصاره على الحصول على جرعات لقاح COVID-19 الخاصة بهم.

وقال ترامب: "أنت تعرف ماذا؟ أنا أؤمن تماما بحرياتك.. أنا أفعل.. عليك أن تفعل ما عليك القيام به.. لكني أوصي بتناول اللقاحات.. لقد فعلت ذلك.. إنه جيد.. خذ اللقاحات"، وقد أعرب أنصاره عن استيائهم.

المصدر: موقع "ذا هيل"