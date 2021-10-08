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فرنسا وألمانيا: على بولندا الالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي

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فرنسا وألمانيا: على بولندا الالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي
Sputnik
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قال وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا في بيان مشترك الجمعة إن بولندا يقع عليها التزام قانوني وأخلاقي بقواعد الاتحاد الأوروبي بشكل كامل وغير مشروط باعتبارها عضوا في الاتحاد.

وجاء هذا البيان بعدما أصدرت أعلى محكمة بولندية حكما يقضي بأن بعض البنود في معاهدات الاتحاد الأوروبي تتعارض مع دستور البلاد.

كما أشار قرار المحكمة البولندية إلى أن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي تنتهك مبدأ سيادة القانون وكذلك سيادة بولندا، وأن بعض الأحكام الصادرة عنها لا سيادة لها على القضاء البولندي.

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وهذا القرار أحدث تطور في مواجهة طويلة بين بولندا والاتحاد الأوروبي بشأن الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل التي أدخلها "حزب القانون والعدالة" القومي المحافظ الحاكم.

ويطعن الحكم في إحدى ركائز التكامل الأوروبي ويصعد النزاع بشكل حاد بين بروكسل ووارسو مع إعلان المفوضية الأوروبية بأن هذا الحكم "يثير مخاوف جدية".

المصدر: وكالات



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