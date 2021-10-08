أوكرانيا.. توجيه تهمة "الخيانة العظمى" للمعارض مدفيدشوك

وجه جهاز الأمن الأوكراني تهمة جديدة بالخيانة العظمى إلى زعيم حزب "المنصة المعارضة من أجل الحياة"، البرلماني فيكتور مدفيدشوك.

وقال رئيس جهاز الأمن الأوكراني في بيان له، إن مدفيدشوك نظم في عام 2014 بالتآمر مع القيادة الأوكرانية آنذاك، عمليات شراء الفحم من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين من طرف واحد بشرق أوكرانيا.

وأشار جهاز الأمن إلى أن "الجمهوريتين الشعبيتين" اللتين تعتبرهما أوكرانيا "تنظيمين إرهابيين"، استفادتا من تلك الأموال التي بلغ حجمها نحو 7.5 مليون دولار، لتمويل "قوات الدفاع الذاتي" المناهضة لكييف.

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وأكدت المدعية العامة الأوكرانية إيرينا فينيديكتوفا، أن النيابة العامة ستطلب حبس مدفيدشوك أو تحديد كفالة قدرها مليار هريفنا (نحو 38 مليون دولار) مقابل الإفراج عنه.

وكانت السلطات الأوكرانية قد وجهت تهمتي الخيانة العظمى واختلاس الموارد الوطنية في القرم إلى مدفيدشوك في مايو الماضي. وتم وضعه تحت الإقامة الجبرية على ذمة التحقيقات في تلك القضية.

ويرفض المعارض الاتهامات الموجهة إليه ويربطها بالملاحقة السياسية.

المصدر: "نوفوستي"