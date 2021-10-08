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السلطات الصحية الإيطالية لا تستبعد الاعتراف بلقاح "سبوتنيك V" الروسي

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السلطات الصحية الإيطالية لا تستبعد الاعتراف بلقاح
Reuters HEO RAN
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أكد مسؤول في وزارة الصحة الإيطالية أن السلطات الصحية للبلاد لا تستبعد إمكانية الاعتراف بالتطعيم الكامل بلقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

وقال العضو في اللجنة العلمية والتقنية لمحاربة الوباء في وزارة الصحة الإيطالية، جاني ريتزا، خلال مؤتمر صحفي له، يوم الجمعة: "هناك إمكانيتان قيد الدراسة: الأولى تفترض إعطاء جرعة إضافية من لقاح الحمض النووي الريبوزي المرسال ضد فيروس كورونا من نوع آخر لمن تم تطعيمهم في دول أخرى بلقاحات غير معترف بها من قبل وكالة الأدوية الأوروبية ومنظمة الصحة العالمية، لكن ذلك يتطلب قرارا من الجهات المراقبة".

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وتابع: "والإمكانية الأخرى تتمثل في الاعتراف بالتطعيم الكامل الذي جرى في الخارج باستخدام تلك اللقاحات".

وأضاف: "الآن ندرس هذين الخيارين، وسيتخذ القرار خلال الأيام القريبة القادمة".

يذكر أن إيطاليا لم تعترف حتى الآن بلقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، وبالتالي لا يحق للأشخاص المطعمين بهذا اللقاح الحصول على شهادة التطعيم في البلاد، الضرورية لممارسة بعد الأنشطة.

المصدر: "تاس"

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