انتهاء موعد تسجيل المرشحين للرئاسة في الفلبين دون تقدم ابنة دوتيرتي

أغلقت الفلبين اليوم، باب التسجيل للترشح لخوض سباق الرئاسة لعام 2022 بعد أن استمر أسبوعا دون أن تقدم ابنة الرئيس رودريغو دوتيرتي، أوراقها مما أصاب الكثير من مؤيديها بخيبة الأمل.

إقرأ المزيد

وشكرت سارة دوتيرتي كاربيو (43 عاما) أنصارها لكنها تمسكت بالترشح لرئاسة بلدية دافاو فحسب وهي ثالث أكبر مدن البلاد وهو منصب تشغله بالفعل بعد أن فازت به مرتين.

وأضافت على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" اليوم الجمعة أنها سترشح نفسها لذات المنصب للمرة الثالثة والأخيرة.

وبموجب القواعد الانتخابية، لدى المرشحين حتى 15 نوفمبر لسحب أوراقهم والترشح لمنصب آخر أو التقدم كمرشح بديل مما يترك مساحة واسعة للمفاجآت مثلما حدث عندما ترشح دوتيرتي نفسه في اللحظة الأخيرة في 2015.

المصدر: رويترز