حرس الحدود الإيراني: نرصد تجسس إسرائيل في النقاط المهمة التي يتمركزون فيها بأذربيجان

قال العميد أحمد علي كودرزي قائد حرس الحدود في الشرطة الإيرانية إن طهران ترصد تجسس إسرائيل في النقاط المهمة التي يتمركزون فيها بجمهورية أذربيجان.

وأضاف في تصريح للتلفزيون الإيراني أن الإسرائيليين تمركزوا في نقاط مهمة وحساسة من أذربيجان ويسعون للتجسس ضد بلاده.

وكان مجتبى ذو النوري عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني قد تحدث في وقت سابق عن مثلث مشؤوم ضد بلاده، في إشارة إلى تركيا وأذربيجان وإسرائيل.

وأشار مجتبى ذو النوري إلى الفتنة التي قامت بها أذربيجان في الحدود الشمالية الغربية لإيران.

وقال ذو النوري إن "حكام تركيا وأذربيجان وإسرائيل يعملون ضد إيران من خلال مثلث مشؤوم يخلق الأزمات وهم أول من سيغرق في هذه الأزمات ويخسر".

وشدد على أن الأمن سيستقر في المنطقة لو ربطت الدول أمنها بأمن إيران، موضحا أن "أذربيجان من خلال إثارة الفتن في المنطقة تغرق في المستنقع الذي أعدته إسرائيل".

المصدر: وسائل إعلام إيرانية