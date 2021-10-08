"السيل الشمالي" خارج المعادلة.. كشف تفاصيل الائتلاف بين الديمقراطي الاجتماعي الألماني والخضر

اتفق الحزب الديمقراطي الاجتماعي و"الخضر/ اتحاد 90" والحزب الديمقراطي الحر، على عدم التطرق إلى موضوع "السيل الشمالي-2"، خلال التفاوض على تشكيل ائتلاف حاكم جديد في ألمانيا.

وذكرت مجلة "شبيغل"، أن الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني، كان يؤيد دائما تنفيذ المشروع، في الوقت الذي عارض "الخضر" وكذلك الديمقراطي الحر، إنجاز المشروع وطالبا بتجميده.

وقالت المجلة: "هذا الموضوع في غاية الحساسية، ويجب الابتعاد عنه قدر الإمكان، أثناء مفاوضات الائتلاف المحتملة".

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وأشارت "شبيغل"، إلى أن مانويلا شويزيغ رئيسة وزراء ولاية مكلنبورغ فوربومرن (الحزب الديمقراطي الاجتماعي)، التي فازت في الانتخابات الإقليمية، ليس فقط تدعم خط أنابيب الغاز، بل وتطالب بتعزيز الحوار مع موسكو.

ونوهت المجلة، بأن "الخضر" والليبراليين، لا يعتزمون إعاقة إصدار تصريح تشغيل خط "السيل الشمالي-2"، بل فقط في حال إبرام اتفاق الائتلاف، تضمينه نصا يحظر إنشاء خطوط أنابيب غاز جديدة.

المصدر: تاس