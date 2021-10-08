البزنس الأوروبي: يجب تسريع الاعتراف باللقاحات الروسية في الاتحاد الأوروبي

قال يوهان فاندربلايتسي رئيس مجلس إدارة رابطة البزنس الأوروبي، إنه يجب تسريع عملية اعتراف الاتحاد الأوروبي باللقاحات الروسية ضد فيروس كورونا.

ودعا فاندربلايتسي إلى العمل لوضع وصياغة آليات ثنائية للاعتراف بشهادات التطعيم.

وأضاف فاندربلايتسي، خلال لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وفد الرابطة: "هناك مجال آخر للتعاون حسب اعتقادنا، وهو يكمن في ضرورة صياغة آليات تطعيم ثنائية، والاعتراف بشهادات التطعيم على أساس ثنائي الاتجاه. تحدثنا مع ممثليي المفوضية الأوروبية، بما في ذلك أمس حول هذه المسألة. وتحدثنا عن ضرورة تسريع عملية الاعتراف باللقاحات الروسية".

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وأشار فاندربلايتسي إلى أن الرابطة تأمل كذلك في اعتراف روسيا بشهادات التطعيم الغربية.

وقال: "هذا مهم جدا لممثلي الأعمال الأوروبيين . لا يزال من المستحيل بالنسبة لنا القدوم إلى روسيا بدون اختبار سلبي لوجود كوفيد أو بدون شهادة تطعيم بلقاح روسي. هذه التدابير مهمة جدا".

المصدر: نوفوستي