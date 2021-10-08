إسرائيل: المصادقة على تعيين (ر) رئيسا جديدا لجهاز الشاباك

وافقت لجنة غولدبرغ على تعيين "ر" رئيسا لجهاز الأمن العام "الشاباك"، مؤكدة عدم وجود خلل في نزاهته، وذلك بعد رسالة مجهولة وجهت إلى اللجنة تحتوي على مزاعم ضده.

وذكر مكتب رئيس الوزراء نفتالي بينيت أنه لن يسمح بنشر اسم وصورة "ر" إلا بعد الموافقة الرسمية على التعيين من قبل الحكومة.

وجاء إعلان اللجنة الاستشارية لفحص التعيينات في المناصب العليا، برئاسة القاضي المتقاعد إليعازر غولدبرغ، وبعد فحص المعلومات المقدمة إليها، وأنها لم تجد أي سبب في عدم تعيين المرشح "ر"، وبالتالي أبلغت اللجنة على الفور بينيت بقرارها.

في الأيام الأخيرة، تم نشر رسالة لـ"ر" أرسلت منذ أعوام، نشر فيها أن للأخير تصرفات غير أخلاقية وغير منطقية. وقد نشرت الرسالة على الرغم من أنها كانت في أيدي بعض وسائل الإعلام منذ حوالي عامين، إلا أن محتوياتها لم تنشر بسبب مصداقيتها المشكوك فيها.

المصدر: i24news