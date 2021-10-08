لافروف: نعارض نقل البنية التحتية العسكرية الأمريكية إلى دول آسيا الوسطى

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، إن موسكو تعارض نقل البنية التحتية العسكرية للولايات المتحدة والغرب من أفغانستان إلى دول آسيا الوسطى.

وأضاف لافروف، خلال لقاء مع ممثلي رابطة البزنس الأوروبية: "نذكر باستمرار جميع زملائنا الغربيين، بمعارضتنا لنقل البنية التحتية العسكرية من أفغانستان، أو نشر بنية تحتية عسكرية جديدة في جمهوريات آسيا الوسطى".

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وأشار لافروف إلى أن ذلك، سيحول على الفور الدول التي تقدم مثل هذه "الخدمات" للأمريكيين، إلى هدف للإرهابيين.

المصدر: سبوتنيك