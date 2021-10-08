عبد اللهيان: الوجود الاستخباري الإسرائيلي في أذربيجان ليس في مصلحتها

حذر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان حكومة أذربيجان من السماح لإسرائيل بممارسة أي أنشطة استخباراتية عند حدود الجمهورية الإسلامية.

وشدد عبد اللهيان، أثناء مؤتمر صحفي عقده في بيروت اليوم الجمعة في ختام زيارته إلى لبنان، على أن "الوجود الاستخباراتي الإسرائيلي في أذربيجان لا يصب في مصلحة هذا البلد"، حسب ما نقلت عنه قناة "الميادين".

وقال الوزير إن إسرائيل تعيش الآن "أياما صعبة"، متعهدا بأن طهران لن تسمح لها بممارسة أي أنشطة في منطقة القوقاز.

وتابع: "لن نسمح بأن يتحول هذا الكيان إلى عنصر تهديد قرب حدود إيران".

ويأتي ذلك على خلفية بروز توترات بين إيران وأذربيجان في الآونة الأخيرة.

وبدأ التصعيد بفرض حكومة باكو تعريفات مشددة على الشاحنات التي تنقل الوقود الإيراني إلى مدينة ستيبانكيرت عاصمة جمهورية قره باغ المعلنة من جانب واحد والمدعومة من أرمينيا.

وأعربت إيران في هذه الظروف عن قلقها إزاء نقل عناصر لتنظيم "داعش" إلى منطقة نزاع قره باغ وشددت على أنها لن تتسامح مع "تواجد إسرائيلي" عند حدودها، وأجرت مناورات عسكرية واسعة النطاق عند حدود أذربيجان.

المصدر: "المنار" + "الميادين"