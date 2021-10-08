لافروف يكشف عن محادثة "عجيبة" مع نظيره الإيطالي حول لقاح "سبوتنيك V"

سخر وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف من ازدواجية معايير الاتحاد الأوروبي في معاملة لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا مستذكرا محادثة ذات دلالة بهذا الشأن مع نظيره الإيطالي.

وقال لافروف في تصريحات صحفية اليوم الجمعة: "تحدث هناك حالات مضحكة فعلا. يتم تطعيم الدبلوماسيين الفرنسيين هنا (في موسكو) بـ"سبوتنيك V" ويمكنهم السفر إلى معظم البلدان. أما دبلوماسيونا في باريس، الذين تم تطعيمهم بنفس "سبوتنيك V"، فلا يمكنهم الذهاب إلى مطعم أو أي مكان آخر".

وتابع: "لقد طورت صداقات مع نظيري من سان مارينو. لقد تلقى كل سكان بلاده لقاح "سبوتنيك V"، وبشهادات التطعيم هذه يسافرون بحرية إلى إيطاليا ومن هناك إلى غيرها من دول الاتحاد الأوروبي. كنت في روما في أغسطس وسألت وزير الخارجية الإيطالي (لويجي دي مايو) "كيف هذا؟ نفس اللقاح، نفس النوع من البشر، ولكن لسبب ما الموقف مختلف". فقال:" فكرنا في الأمر وربما سنمنع مواطني سان مارينو من دخول أراضينا في نوفمبر".

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والشهر الماضي، قال لوكا بيكاري وزير الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الاقتصادي الدولي في سان مارينو، إن بلاده اختارت لقاح "سبوتنيك V " الروسي، لضمان سلامة مواطنيها.

وفي يوليو، أكدت مجلة "لانسيت" الطبية المعروفة أن البيانات بخصوص استخدام لقاح "سبوتنيك V" في دولة سان مارينو أظهرت مستوى عاليا من سلامة هذا اللقاح.

المصدر: RT