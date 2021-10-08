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بيسكوف يتحدث عن احتمال إبرام معاهدة سلام مع اليابان

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بيسكوف يتحدث عن احتمال إبرام معاهدة سلام مع اليابان
Sputnik
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين، أكد مع رئيس وزراء اليابان، على اهتمام الجانبين في جميع الاتجاهات بإبرام معاهدة سلام.

وأضاف بيسكوف، في حديث للصحفيين اليوم الجمعة: "تم خلال الحديث الهاتفي بين الزعيمين أمس، التأكيد على اهتمام الطرفين بمواصلة الحوار على كافة المستويات. بالطبع، يتم الآن تنفيذ كل شيء مع الأخذ بالاعتبار الوضع الوبائي".

في وقت سابق ذكرت وكالة كيودو، أن بوتين أعرب خلال المحادثة، عن استعداده لعقد اجتماع شخصي مع كيشيدا والسعي لإحراز تقدم في المفاوضات بشأن معاهدة سلام بين البلدين.

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بدوره، أعلن كيشيدا عن موقف الحكومة اليابانية الذي يتلخص في رغبة طوكيو في مواصلة الحوار للتوصل إلى معاهدة سلام، مع مراعاة حل القضية الإقليمية.

 

المصدر: نوفوستي

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