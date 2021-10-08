انتشال عدة أشخاص من تحت أنقاض المبنى المنهار في جورجيا
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rgk7
قالت قناة "بيرفيلي" التلفزيونية، إن رجال الإنقاذ تمكنوا من انتشال فتى قاصر ورجل، من تحت أنقاض مبنى سكني منهار في باتومي بجورجيا، وتم نقلهما إلى المستشفى.
ووفقا للقناة التلفزيونية، تم العثور على رجل آخر مصاب بجروح طفيفة.
وأضافت قناة "بيرفيلي": "وقعت تحت أنقاض المبنى، حوالي عشر سيارات".
في وقت لاحق، ذكرت قناة "روستافيلي 2"، أن رجال الإنقاذ انتشلوا من تحت الأنقاض، طفلا رضيعا وتم نقله إلى المستشفى.
المصدر: نوفوستي
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.