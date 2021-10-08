الصحة الروسية تدحض تصريحات سفير الاتحاد الأوروبي بشأن شهادات كوفيد

نفت وزارة الصحة الروسية، تصريحات سفير الاتحاد الأوروبي في موسكو ماركوس إيديرر، بأن روسيا لم تقدم الوثائق اللازمة للاعتراف المتبادل بشهادات كوفيد.

قبل ذلك، زعم الدبلوماسي الأوروبي في مقابلة مع قناة RBC، بأن بروكسل سلمت جميع المعلومات والمتطلبات اللازمة إلى الوزارة الروسية في يوليو، لكنها لم تستلم أي رد على ذلك.

من جانبها أكدت الصحة الروسية، أنها ليس فقط أرسلت الوثائق المذكورة، بل وتلقت كذلك من البعثة الأوروبية تأكيدا بوصولها.

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وقال مصدر في وزارة الصحة الروسية: "عقب المشاورات، أعدت وزارة الصحة الروسية المستندات اللازمة التي طلبها الجانب الأوروبي. وتم إرسالها إلى البعثة، وأكد أحد موظفي بعثة الاتحاد الأوروبي استلامها في 30 سبتمبر".

وأشار المصدر، إلى أنه يتم حاليا تنسيق تفاصيل زيارة وفد من وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) إلى روسيا كجزء من إجراءات اعتماد لقاح "سبوتنك V".

المصدر: نوفوستي