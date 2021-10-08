تايوان تقول إنها لا تسعى إلى مواجهة عسكرية

قالت رئيسة تايوان تساي إينغ وين، اليوم الجمعة إن تايوان لا تسعى إلى مواجهة عسكرية، لكنها ستفعل كل ما يلزم للدفاع عن حريتها، وذلك في ظل زيادة التوتر مع الصين.

وقالت تساي أمام منتدى أمني في تايبه "تايوان لا تسعى إلى مواجهة عسكرية.. إنها تأمل في تعايش سلمي ومستقر يمكن التنبؤ به وتتبادل فيه المنفعة مع جيرانها. لكن تايوان ستفعل أيضا كل ما يلزم للدفاع عن حريتها وحياتها الديمقراطية".

وأكدت أن "تايوان ستعمل مع الدول الأخرى في المنطقة لضمان الاستقرار"، مشددة على أن "تايوان ملتزمة تماما بالتعاون مع الأطراف الإقليمية لمنع نشوب صراع مسلح في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي وفي مضيق تايوان".

يذكر أن الصين تعتبر الجزيرة أرضا تابعة لها، وعلى مدى أربعة أيام بدءا من يوم الجمعة الماضي، أبلغت تايوان عن دخول قرابة 150 طائرة عسكرية صينية منطقة دفاعها الجوي.

وتشكو تايوان منذ أكثر من عام من تلك الأنشطة، وترى أنها تستهدف إرهاق القوات المسلحة التايوانية واختبار قدرتها على الرد.

بينما تقول الصين إنها تتصرف لحماية أمنها وسيادتها، وألقت باللوم في التوترات الأخيرة على الولايات المتحدة أهم داعم دولي ومورد بالأسلحة لتايوان.

المصدر: "رويترز"