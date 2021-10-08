الصين تنشر "الكتب الزرقاء والبيضاء"

قال تقرير لمجلس الدولة الصيني، إن مستوى الجزيئات الدقيقة شديدة الضرر (PM2.5) في هواء البلاد انخفض في 2015-2020 بنسبة 28.3٪.

وذكر التقرير، الذي تم نشره اليوم، أن هذا المستوى وصل بشكل متوسط في هذه الفترة، إلى 33 ميكروغرام / م 3.

وأضاف التقرير: "بلغ متوسط الجسيمات الدقيقة (PM2.5) في المحيط الجوي في الصين 33 ميكروغرام / م 3، أي أقل بنسبة 28.3٪ مما كانت عليه في عام 2015.

وزادت حصة الأيام حيث الهواء بجودة مثالية خلال السنوات الخمس، بمقدار 5.8 نقطة مئوية".

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وشددت الوثيقة، على أن الحكومة الصينية ستواصل الكفاح بحزم من أجل تحسين البيئة في البلاد، بما في ذلك لجعل موارد الأرض والمياه نقية أكثر.

تنشر الحكومة الصينية بشكل دوري، تقارير حول المشاكل الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية في داخل البلاد وفي الخارج.

وتسمح هذه الوثائق الرسمية التي تسمى بالكتب الزرقاء والبيضاء للجمهور بالحصول على تصورات أكثر وضوحا عن الأولويات التنموية في الصين.

المصدر: تاس