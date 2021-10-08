حساب لمارين لوبان على TikTok قبل الانتخابات الرئاسية الفرنسية

قالت المرشحة لانتخابات الرئاسة الفرنسية مارين لوبان، زعيمة اليمين بفرنسا، إنها فتحت لنفسها حسابا على شبكة TikTok الاجتماعية.

وأضافت لوبان، أمس عبر صفحتها على فيسبوك: "أنا على TikTok الآن: أراكم هناك". وفي أول فيديو نشرته على وسيلة التواصل الاجتماعي هذه، خاطبت لوبان جيل الشباب: "لنتقابل على TikTok، حيث سأتحدث عن أفضل لحظات حملتي الانتخابية. أعرف أن TikTok تعني جيل الشباب، وهذا أمر جيد لأن لدي الكثير من الاقتراحات لكم".

حتى الآن، أعربت 13 شخصية سياسية عن رغبتها في التنافس على منصب الرئاسة الفرنسية، لكن المراقبين يتوقعون توسع هذه القائمة.

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ووفقا لاستطلاعات الرأي العام، من المرجح أن تتقاسم لوبان مع الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون نصف الأصوات في الجولة الأولى. ويتوقع فوز رئيس الدولة الحالي، في الجولة الثانية إذا وصلا إليها.

ستجري الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في فرنسا في 10 أبريل 2022. وستقام الجولة الثانية في 24 أبريل في حالة عدم حصول أي من المرشحين على أغلبية الأصوات.

وستكون هذه الانتخابات الرئاسية الثانية عشرة في تاريخ الجمهورية الفرنسية الخامسة.

المصدر: تاس