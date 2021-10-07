لجنة ألمانية توصي بجرعة معززة من لقاحات كورونا للسكان فوق 70 عاما

أوصت اللجنة الاستشارية للقاحات في ألمانيا يوم الخميس بإعطاء جرعة معززة من لقاحات الوقاية من كوفيد-19 للسكان من سن 70 عاما فأكثر، إضافة للعاملين في المجال الصحي المخالطين للمرضى.

وكان النظام الصحي في البلاد قد أعطى بالفعل جرعة معززة للسكان فوق سن 60 عاما.

وقالت لجنة الخبراء إن تكرار جرعة من لقاحات "فايزر-بيونتيك" أو "موديرنا" يجب أن تعطى بعد 6 أشهر على أقرب تقدير من أخذ الجرعات الأولية المعتادة.

وتابعت اللجنة أن "الحماية التي يوفرها اللقاح تضعف بمرور الوقت وخاصة فيما يتعلق بالوقاية من العدوى غير المصحوبة بأعراض والأمراض الخفيفة.. مع تقدم السن تصبح الاستجابة المناعية بعد التطعيم أضعف بشكل عام ويمكن أن تصبح العدوى أكثر تكرارا مما يؤدي إلى الإصابة بأمراض خطيرة".

ولم يتسن على الفور الوصول إلى صانعي القرار في مجال الصحة العامة للتعليق.

المصدر: رويترز