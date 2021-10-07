أردوغان ينشر صورة قديمة تجمعه بوالدته في ذكرى وفاتها
Reuters DADO RUVIC
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شارك الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة له تجمعه بوالدته المتوفية تنزيلة أردوغان.
وظهر أردوغان بالصورة وهو يحتضن والدته تنزيلة، وعلق عليها بالقول: "أمي".
Annem… pic.twitter.com/cQOgWSjXR7— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 7, 2021
وتوفيت والدة أردوغان في أكتوبر عام 2011، إثر التهاب حاد بالمرارة عن عمر يناهز 83 عاما، وفق وسائل الإعلام التركية.
المصدر: RT
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