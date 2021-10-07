أردوغان ينشر صورة قديمة تجمعه بوالدته في ذكرى وفاتها

شارك الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة له تجمعه بوالدته المتوفية تنزيلة أردوغان.

وظهر أردوغان بالصورة وهو يحتضن والدته تنزيلة، وعلق عليها بالقول: "أمي".

وتوفيت والدة أردوغان في أكتوبر عام 2011، إثر التهاب حاد بالمرارة عن عمر يناهز 83 عاما، وفق وسائل الإعلام التركية.

المصدر: RT