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أردوغان ينشر صورة قديمة تجمعه بوالدته في ذكرى وفاتها

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أردوغان ينشر صورة قديمة تجمعه بوالدته في ذكرى وفاتها
Reuters DADO RUVIC
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شارك الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة له تجمعه بوالدته المتوفية تنزيلة أردوغان.

وظهر أردوغان بالصورة وهو يحتضن والدته تنزيلة، وعلق عليها بالقول: "أمي".

وتوفيت والدة أردوغان في أكتوبر عام 2011، إثر التهاب حاد بالمرارة عن عمر يناهز 83 عاما، وفق وسائل الإعلام التركية.

المصدر: RT

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