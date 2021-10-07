سيئول تعرب عن مخاوفها بشأن طلب واشنطن لمعلومات حساسة من شركات أشباه الموصلات الكورية

أعربت كوريا الجنوبية عن مخاوفها بشأن طلب الولايات المتحدة لمعلومات حساسة من شركة "سامسونغ" للإلكترونيات وغيرها من شركات أشباه الموصلات الكورية لتقديم معلومات حساسة.

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وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الخميس إنها أعربت عن مخاوفها للولايات المتحدة بشأن الطلب الأمريكي مؤخرا من شركة "سامسونغ" للإلكترونيات وغيرها من شركات أشباه الموصلات العالمية لتقديم معلومات للمساعدة في معالجة النقص العالمي في الرقائق الإلكترونية، والتي قد تصل إلى حد إفشاء الأسرار التجارية.

وطلبت وزارة التجارة الأمريكية من العديد من الشركات المصنعة للرقائق، ومن بينها "سامسونغ" وشركة "TSMC" التايوانية، الإجابة عن قائمة من الأسئلة التي تطالب بتقديم تلك المعلومات التجارية الرئيسية، حيث تسعى واشنطن إلى علاج مشكلات سلاسل التوريد.

كما نقلت وزارة التجارة في سيئول أيضا تلك المخاوف عندما التقى وزير التجارة يو هان كو، مع الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي، على هامش الاجتماع الوزاري الذي عقد في باريس يوم الثلاثاء، وفقا لمسؤولين.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية تشوي يونغ سام، في إفادة صحفية دورية بأن "الوزارة نقلت إلى الجانب الأمريكي مخاوفنا على المستوى الحكومي، بناء على المشاورات التي أجريناها مع الوزارات والشركات ذات الصلة" مضيفا: "سنواصل الاستجابة للتحركات ذات الصلة من خلال المراجعة الشاملة للاتجاهات في البلدان الأخرى".

وفي القمة الثنائية في واشنطن في مايو، اتفق الرئيسان مون جيه إن، وجو بايدن، على تعميق التعاون لتأمين استقرار سلاسل الإمداد العالمية في قطاعي أشباه الموصلات وبطاريات السيارات الكهربائية.

وفي تلك المناسبة، أعلنت الشركات الكورية الجنوبية الكبرى عن خطة استثمار بقيمة 39.4 مليار دولار أمريكي في السوق الأمريكية، في خطوة أشارت إلى دعم كوريا لسعي واشنطن إلى إعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية.

المصدر: "يونهاب"