لافروف: تسوية النزاعات في إفريقيا تتطلب مسالك متكاملة

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن روسيا ورواندا تدعوان إلى اتباع مسلك متكامل لحل النزاعات والأزمات المختلفة في إفريقيا.

وأضاف لافروف في مؤتمر صحفي اليوم عقب محادثاته مع وزير الخارجية الرواندي فينسينت بيروتا: "لقد أولينا اهتماما خاصا للجهود المبذولة للتغلب على مختلف النزاعات والأزمات في القارة الإفريقية، وخاصة في منطقة البحيرات الكبرى، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وموزمبيق، ومنطقة الصحراء والساحل، وليبيا، والصومال، وإثيوبيا. نحن متفقون على ضرورة وجود مسلك متكامل لحل هذه الأزمات وغيرها من الأزمات الإقليمية. هذا المسلك يجب أن يكون شاملا، ويجذب جميع أطراف النزاع المعنية للمشاركة في مفاوضات لحله، وخلاله يتم الاعتماد على دور المركزي للأفارقة أنفسهم".

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وتابع لافروف: "صيغتنا معروفة، ونصر عليها دائما في الأمم المتحدة: مشاكل إفريقية – حلول إفريقية، ويجب على المجتمع الدولي تقديم الدعم المعنوي والسياسي والمادي لذلك، وبالطبع تقديم قوات حفظ السلام".

المصدر: تاس