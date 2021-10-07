ميركل تلتقي البابا فرنسيس خلال زيارة وداع لإيطاليا

التقت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنغيلا ميركل، البابا فرنسيس في إطار زيارة وداع لإيطاليا ستشمل كذلك اجتماعات مع رئيس الوزراء ماريو دراجي ومشاركتها في مؤتمر عن السلام.

وتحدثت ميركل والبابا فرنسيس، اللذان التقيا مرارا من قبل، على انفراد في المكتبة الباباوية بالقصر البابوي في الفاتيكان لمدة 45 دقيقة.

وكان البابا فرنسيس قد وصف ميركل في مقابلة مع محطة إذاعة إسبانية الشهر الماضي بأنها "واحدة من أعظم الشخصيات السياسية في العالم".

وفي ختام الزيارة تبادل البابا وميركل الهدايا فأعطاها البابا نسخا من بعض كتاباته ونموذجا مصغرا لأحد الأبواب البرونزية لكاتدرائية القديس بطرس وقدمت له هي مجموعة من ثلاثة مجلدات من الأناجيل وكتابا عن مايكل أنجلو.

Reuters

المصدر: "رويترز"