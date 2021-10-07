الدنمارك: النساء اللواتي تم إجلاؤهن من مخيمات احتجاز بسوريا متهمات بمساعدة أنشطة إرهابية
Reuters
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قالت الشرطة الدنماركية إن 3 نساء دنماركيات تم إجلاؤهن من مخيمات احتجاز سورية مع أطفالهن الـ14 اتهموا بمساعدة أنشطة إرهابية والسفر بشكل غير قانوني لمناطق النزاع والإقامة فيها.
وقررت السلطات الدنماركية في مايو إجلاء النساء المحتجزات في شمال شرق سوريا بسبب "ارتباطهن بتنظيم "داعش" بعد ضغوط سياسية وتهديد بالتصويت على حجب الثقة عن الحكومة.
وتم إجلاء النساء والأطفال من مخيم "الروج" للنازحين في شمال شرق سوريا، الأربعاء الماضي بمساعدة الولايات المتحدة وألمانيا، كما استقبلت ألمانيا ثماني أمهات و 23 طفلا من المخيمات المتواجدة في سوريا.
المصدر: رويترز
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